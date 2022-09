Vier dagen lang prachtige jurken, kimono’s en kasjmier pulls te koop in Lange Kruisstraat: “Tijdloze stuks”

In de Rio Store in de Lange Kruisstraat kan je al langer terecht om mineralen en handgemaakte juwelen te kopen. Christina De kerpel is momenteel maar twee dagen in de weken open – enkel vrijdag en zaterdag – omdat ze een opleiding tot goudsmid volgt, maar deze week kan je hier al vanaf woensdag terecht. Patricia Lopez van Timeless Wardrobe houdt namelijk een pop-up in de Rio Store.