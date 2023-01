Vier dagen lang geen veerdienst aan Terdonk: gespecialiseerde firma blaast resten oude brug op

GENT Kruim van de Gentse muzikanten jamt samen op eerste ‘Feest van de Gentse Muziekscè­ne’

Al wie iets betekent of wil betekenen op de Gentse grote en kleine podia, in dancings en café’s, zat op maandagavond samen in de Handelsbeurs voor het eerste ‘Feest van de Gentse Muziekscène’. De organisatoren willen vooral de soms nogal gesloten bubbels stukprikken. Binnenkort een hip-hopavondje in de Missy Sippy? Niet direct, maar er stond wel meteen een gigantische jam op het programma.

12:33