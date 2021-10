Videobeelden tonen hoe scheidsrechter klappen krijgt nadat hij ploeg drie rode kaarten geeft

Rode kaarten

Avrasya Gent had in de loop van de wedstrijd drie rode kaarten gekregen. Ondanks het numerieke ondertal konden ze toch een 1-3 voorsprong uitbouwen. Ook de thuisploeg KVV Klauwaarts Bassevelde kreeg een rode kaart. In het slot van de wedstrijd slaagden ze er dan toch in om gelijk te maken. Het is dan dat de situatie volledig uit de hand liep. “De spelers waren ontgoocheld in de beslissingen die de scheidsrechter had gemaakt, maar het was vooral de verzorger van de tegenpartij die het te bont maakte", klinkt het bij KVV Klauwaarts Bassevelde. De man in kwestie stormde op de scheidsrechter af en gaf hem enkele rake klappen, waarna het slachtoffer op de grond viel en even bleef liggen.