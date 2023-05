VIDEO. Exotische bomen, onheilspellend gezang en héél véél mist: wandel mee door de gekste tuin van Gent

Instagrammers, wees aandachtig. In de Kunsthal in hartje Gent is een wel erg bijzondere tuin geopend. De bomen zijn misvormd, mist spuit in het rond en intussen klinkt gezang. Maar het beste van allemaal? Je kan er zomaar vrij binnenwandelen.

Ben Thorp Brown doemt op uit de mist. De 39-jarige Amerikaans kunstenaar is in Gent om ‘Cura’s Garden’ officieel te openen. De binnentuin van de Kunsthal was voorheen niet toegankelijk voor publiek. “We zijn drie jaar geleden gestart met dit project", herinnert Thorp zich. “Toen stonden hier enkel wat verdorde buxussen.”

“We wilden wat doen met de tuin”, vult Valentijn Goethals, coördinator in de Kunsthal, aan. “Na onderhandelingen met de dienst Erfgoed kregen we de toestemming om een nieuwe deur te steken daar waar er in de middeleeuwen ook één zat. Dat was eigenlijk de start van dit hele project.”

De ruimte voor Hedendaagse Kunst is gevestigd in het voormalige Caermersklooster in de Lange Steenstraat. De tuin dateert uit de 14de of 15de eeuw. Thorp mocht er dan ook niet eender wat planten. “Over de exotische planten is er lang gesproken met Erfgoed. Passen die wel in een middeleeuws kader? Uiteindelijk haalden de gebroeders Van Eyck hen mee over de streep. Ook op het Lam Gods zijn middeleeuws planten te zien.”

De Amerikaanse kunstenaar Ben Thorp Brown ontwierp de tuin.

Valentijn Goethals, coördinator in de Kunsthal, gidst ons door de tuin.

Archiefbeeld: midden april werden de bomen met een kraan over de daken gehesen.

‘Handicap’

Ben Thorp Brown woont dan wel in Brooklyn, New York, toch is Gent geen onbekend terrein. Hij exposeerde wel vaker in de Kunsthal en zijn werk was ook al in het Designmuseum te zien. “Voor ‘Cura’s Garden’ werkte ik nauw samen met tuinarchitect Jan Minne”, zegt hij. “Voor mij was het de eerste keer dat ik een tuin ontwierp.”

Valt meteen op: de bomen hebben allemaal een ‘handicap’. De ene is aangevreten door insecten, de andere groeit krom. En da’s geen toeval, benadrukt Thorp. “Ze hebben allen een eigen karakter”, glimlacht hij. “Je moet dit zien als een scene uit een film. De bomen zijn de acteurs, de tuin is hun podium.”

Minne is de bomen -acht in totaal- gaan zoeken bij twee kwekers rond het Mechelse. “Hij vond ze ergens achteraan het erf, eigenlijk wou niemand ze kopen.” Daarna werden ze met een kraan in de ommuurde tuin getild. “Nu hebben vooral veel water nodig, zo’n 100 liter per week. Door de verhuis verloren de bomen 70 % van de wortels.”

“In totaal is in dit hele project 4 ton CO2 gekropen, waarvan 3 ton voor de vliegreizen van Ben”, vult Goethals aan. “De tuin oogt dan wel groen, maar weet dat we pas binnen 22 jaar alle CO2 gaan gerecupereerd hebben. Daarom is dit ook géén tijdelijk project. De bomen blijven voorgoed staan”, besluit hij.

Kunsthal, Lange Steenstraat 14, 9000 Gent. Open op zaterdag en zondag van 11 tot 18 uur. De Kunsthal werkt met vrije bijdrage. Vind je de tentoonstelling geslaagd, draag dan zeker jouw steentje bij.





