VIDEO. Dronken chauffeur van De Lijn jaagt reizigers stuipen op het lijf: “Ze negeerde rood licht en kreeg zelf niet eens de deur open”

GentEnkele reizigers hebben dinsdagnamiddag een busrit gemaakt die ze niet snel zullen vergeten. Hun buschauffeur zat namelijk dronken achter het stuur. Vanuit Lochristi tot aan Dampoort in Gent werd het een helse rit. De politie, die werd verwittigd door een drietal inzittenden, kon de reizigers in veiligheid brengen.

“Ik neem nu al acht jaar dezelfde bus, maar dat heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt reiziger Laurens. “Aan de kerk in Lochristi was ik, na ongebruikelijk lang te moeten wachten, opgestapt en ik merkte meteen dat er iets niet pluis was. Bij de eerste halte stopte ze niet. Ze reed dan even verder en vergat nog bij verschillende haltes om te stoppen. Wanneer ze wel stopte, kreeg ze de deur niet open omdat ze de juiste knoppen niet vond. Op een gegeven moment reed ze volledig verkeerd en negeerde ze zelfs een rood licht.”

Paniek

Verontwaardiging veranderde stilaan in paniek. Drie reizigers namen het heft in handen en verwittigden de Gentse politie. Die kon de bus onderscheppen ter hoogte van Dampoort en de reizigers in veiligheid brengen. “De chauffeur werd onderworpen aan een ademtest en die bleek inderdaad positief te zijn”, bevestigt Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. “Er kwam gelukkig snel een nieuwe chauffeur ter plaatse die het traject kon voortzetten”, gaat Laurens verder. “Nu kan ik er gelukkig om lachen, maar de gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. Wat als ze in het water was gereden aan Dampoort?”

Bij De Lijn werden ze intussen op de hoogte gesteld van het incident. “Voorlopig is het onderzoek in handen van de Gentse politie. Wij hebben nog geen details over het incident, maar laat ons wel duidelijk zijn dat dronken achter het stuur zitten absoluut niet door de beugel kan. De veiligheid van de reizigers moet altijd op de eerste laats staan. Wij zullen dan ook een intern onderzoek voeren”, laat woordvoerder Marco Demerling, woordvoerder van De Lijn, weten.

LEES OOK:

Volledig scherm Dronken chauffeur aan de kant gezet © Laurens De Rocker