Vice-praeses studentenclub na nachtje uit in Overpoort pas 13 uur later zwaargewond op straat gevonden: “Wie iets gezien heeft, laat ons iets weten”

Dali vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit het café Porter House bij de Overpoort en is die nacht niet thuisgekomen. Pas 13 uur later op zaterdag om 17.30 uur werd hij op straat gevonden door een voorbijganger aan campus Plateau in de Jozef Plateaustraat. Hij had een grote hoofdwonde en was in de war. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. “Het parket zal in kennis gesteld worden van de feiten en het verdere onderzoek voeren", zegt Liesbet De Pauw, woordvoerder bij de politie van Gent.

De studentenvereniging van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen doet intussen een oproep naar getuigen. “Veel kunnen we hier niet over zeggen want we tasten zelf volledig in het duister wat er gebeurd is”, zegt praeses Ebe Pauwels van de studentenclub. “Dali had een lint aan van Politeia (foto) bedrukt met de woorden ‘studie’ en ‘vice-praeses’ en had een witte labojas aan. Als iemand hem nog gezien heeft deze avond of meer informatie heeft over wat er gebeurd kan zijn, gelieve ons dan te contacteren”, klinkt het. Dan kan via de Facebookpagina van de club Politeia online of praeses@politeia-gent.be.