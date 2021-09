Gent/Sint-NiklaasDali van Buynder (20) uit Sint-Niklaas, vice-praeses van studentenclub Politeia in Gent, is zaterdagnamiddag om 17.30 uur na een nachtje uit met een grote hoofdwonde op straat gevonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Zijn familie, de club, politie en parket proberen te achterhalen wat er is gebeurd in die 13 uur tussen zijn vertrek in de Overpoort en de straat waar hij werd gevonden.

Dali vertrok in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.30 uur vanuit het café Porter House bij de Overpoort en is die nacht niet thuisgekomen. Pas 13 uur later op zaterdag om 17.30 uur werd hij op straat gevonden door een voorbijganger aan campus Plateau in de Jozef Plateaustraat. Hij had een grote hoofdwonde en was in de war. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. “Het parket zal in kennis gesteld worden van de feiten en het verdere onderzoek voeren”, zegt Liesbet De Pauw, woordvoerder bij de politie van Gent.

Quote We proberen de puzzel van die laatste 13 uren nog te leggen, want het houdt geen steek. De plaats waar hij werd gevonden is niet op weg naar zijn kot Tina De Decker - Tante van Dali

Zinloos geweld? Overval?

“De toestand van Dali is nog niet goed en hij ligt nog steeds op intensieve. We vermoeden dat hij is aangepakt door iemand”, zegt zijn tante Tina De Decker. “We proberen de puzzel van die laatste 13 uren nog te leggen want het houdt geen steek. De plaats waar hij werd gevonden, ligt niet op de route naar zijn kot aan het Sint-Pieters-station. Zijn fiets stond nog in de Overpoortstraat en zelf herinnert hij zich niks meer. Was hij een willekeurig slachtoffer van verkeerde mensen onderweg? We weten het niet”, zegt Tina.

Met de rellen in de straat vrijdagnacht zou er geen verband zijn. “Dali meed problemen en liep ervan weg. Hij genoot van zijn tweede jaar op kot en kon eindelijk, na een jaar afstandsonderwijs, opnieuw naar de unief en plezier maken met zijn vrienden en de studentenclub. Hij was zeer plichtbewust ook. Vrijdagnacht heeft hij de laatste uren water gedronken want zaterdag ging hij zeilen met zijn vrienden van de scouts in Sint-Niklaas. En dat wou hij absoluut niet missen. Toen hij daar zaterdag niet opdaagde, werden we wel ongerust. Iets later kregen we telefoon dat hij op straat was gevonden en opgenomen was in het ziekenhuis”, zucht Tina.

“We hopen dat camerabeelden duidelijkheid brengen. De politie is ermee bezig en er zijn ook camera’s bij handelszaken die beelden hebben. We hopen dat we snel meer duidelijkheid hebben. Intussen focussen we op het herstel van Dali”, zegt Tina.

Oproep getuigen

De studentenvereniging van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen doet intussen een oproep naar getuigen. “Veel kunnen we hier niet over zeggen, want we tasten zelf volledig in het duister wat er gebeurd is”, zegt praeses Ebe Pauwels van de studentenclub. “Dali had een lint aan van Politeia (foto) bedrukt met de woorden ‘studie’ en ‘vice-praeses’ en had een witte labojas aan. Als iemand hem nog gezien heeft deze avond of meer informatie heeft over wat er gebeurd kan zijn, gelieve ons dan te contacteren”, klinkt het. Dan kan via de Facebookpagina van de club Politeia online of praeses@politeia-gent.be en tina.dedecker@mpikompas.be.