Verwarde vrouw (75) bedreigt echtgenoot met mes

Sint-Martens-Latem Kunstenaar Arne Quinze ziet het groots: “Ik wil 8 miljard bomen planten in Brazili­aans regenwoud”

De natuur is een constante in het werk van Arne Quinze. De kunstenaar uit Sint-Martens-Latem twijfelde dan ook niet om zijn schouders te zetten onder Retopia, een grootschalig herbebossingsproject in het Braziliaanse regenwoud. “Vroeger pakten vermogende Belgen uit met een nieuwe wagen of een grote woning. Vandaag willen ze impact.”

17:04