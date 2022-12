Vertraging voor verbouwing brandweer- en politieschool door PFAS. “Vergunning verlengd”

De vernieuwing van de Oost-Vlaamse brandweer- en politieschool PAULO (Provinciale Academie voor Urgentiediensten en Lokale Overheden) werd in september vorig jaar aangekondigd. “Helaas doorkruist de PFAS-problematiek nu de plannen", zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens. “Hoewel de vergunning al werd verleend en de provincieraad al in september 2021 haar goedkeuring verleende aan het project - dat zo’n 9 miljoen zal kosten - konden de bouwwerken nog niet starten. Toen het 3M-verhaal zich begon te ontrollen, hebben we ook in Mendonk een eerste bodemonderzoek gevraagd. Daaruit bleek wel degelijk PFAS-bodemverontreiniging aanwezig te zijn. We zijn inmiddels verder gaan spitten om de verschillende vervuilde plekken beter in kaart te brengen. Dat zal ons toestaan om gericht te gaan saneren. Wanneer die sanering kan starten en wat dit zal kosten, is helaas nog onzeker. Het is nog wachten op een normerend kader, al heb ik er goede hoop op dat dit er nog dit jaar zit aan te komen. Uit een tussentijds overleg is gelukkig gebleken dat de verontreiniging niet overal even groot is: de testresultaten rond het huidige gebouw vallen mee. We verwachten alvast dat de eerste fase van de bodemanalyse in maart ’23 kan worden afgerond. Wanneer het eindrapport rond is en de saneringsnormen bekend zijn, kunnen we ons project dus wellicht een stuk hertekenen en aanpassen op basis van de bevindingen."