Verstrooide chauffeur overleeft zware kop-staartbotsing, maar krijgt wel boete van 600 euro

De vrachtwagen stond in panne op de invoegstrook van de drukke ringweg. De Poolse werfleider had de vrachtwagen niet opgemerkt omdat hij naar eigen zeggen even onoplettend moet geweest zijn. Hij botste daardoor met een serieuze snelheid tegen de vrachtwagen. De man werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat hij een lichte alcoholintoxicatie had.