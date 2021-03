Vermoorde David Polfliet (42) herdacht in Sint-Kruis-Winkel, het dorp waar hij opgroeide

The Van Jets-gitarist Wolf Vanwy­meersch (44) treedt voor het eerst solo naar buiten: “Ik mis vooral de kleine, intieme optredens”

11 maart Als corona één goed ding ding heeft opgeleverd, is het wel uitstekende muziek. Wolf Vanwymeersch (44) treedt na succesvolle bandavonturen met Waldorf, The Van Jets en Elefant naar buiten met een solonummer. Er is nog meer, want de Gentse fotograaf Anton Coene maakte een intieme minidocu over Vanwymeersch, opgenomen in diens huis, tuin en caravan annex repetitiekot. Hoog tijd dus voor een gesprek met een ervaren rot in de Gentse, en bij uitbreiding Belgische rockscene.