Vermoeide kok die ‘s nachts door rood licht reed met elektrische fiets, krijgt geen straf

De kok werkt in een restaurant in Sint-Martens-Latem en rijdt elke dag met zijn elektrische fiets naar het werk. Vorig jaar in december reed hij in het midden van de nacht fiets door een stoplicht dat al zes seconden op rood stond. “Mijn cliënt had die decemberdag 18 uur gewerkt en was doodmoe. Hij was al van ’s morgens vroeg aan het werken om de mise-en-place in orde te krijgen en wilde na zijn shift zo snel mogelijk weer naar huis in Gent. Het was die nacht ook nog eens bitterkoud en er was op dat uur geen kat op de baan”, zo verklaarde zijn advocaat zijn overtreding.”