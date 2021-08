Vermoedelijke ontsnapping uit Gentse gevangenis: deel van buurt afgezet, ook zoekacties in andere wijken

Gent Gezellig druk tijdens laatste soldendag in Gent: winkeliers “gematigd positief” over verkoop

1 augustus Ook in Gent was het de laatste dag van de solden koppen lopen. In alle winkelstraten, van de Veldstraat tot de Langemunt, was het gezellig druk. Hiermee werd in de stad een algemene tendens bevestigd.