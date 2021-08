Vermoedelijke ontsnapping uit Gentse gevangenis: buurt afgezet

Gent De Kijk van Kurt: “De Gentse komkommer­zo­mer”

6:30 De Gentse zomer van 2021 wordt er eentje om heel snel te vergeten. Het is komkommertijd en dat zal een columnist op zoek naar een onderwerp geweten hebben. Er gebeurt dezer dagen in en rond onze tweede grootste stad van Vlaanderen gewoonweg niets dat we ons achteraf zullen herinneren. Zo goed als het hele schepencollege is momenteel met vakantie dus er wordt voorlopig niets verboden, afgeschaft of beslist waar we ons druk in kunnen maken. Er zijn geen Gentse Feesten om op terug te kijken, de zomer moddert aan en de Buffalo’s lijken er bij de seizoenstart met hun pet naar te gooien. Gent staat helemaal bovenaan wat vaccinaties betreft, maar we zijn met z’n allen die berichten over corona zo beu dat ook dat goede nieuws geen hond meer interesseert. In en rond de tweede grootste stad van Wallonië zullen ze zich deze zomer wel nog lang herinneren. Standard, Eupen en Seraing doen het dan wel meer dan behoorlijk in het prille voetbalseizoen, hun supporters hebben andere katten te geselen. Zij zagen hun hele dorpen en steden onder water staan en vullen hun dagen sindsdien met het ruimen van puin. De hulpverlening van onze overheid en het Rode Kruis laat voorlopig te wensen over en de hulp blijkt vooral van burgerinitiatieven te komen. Wetenschappers roepen wereldwijd om ter hardst dat we vanaf nu om de haverklap zulke rampen zullen meemaken en dat we over een paar jaar allemaal tot aan onze knieën in het water zullen staan. Griekenland en ook vooral Turkije staan dan weer in brand door aanhoudende hitte, droogte en kwaad opzet. Daar zullen ze zich 2021 ook nog lang herinneren. Alles bijeen is die komkommertijd hier dus nog zo slecht niet. Eén puntje op zes voor ons Gantoise is geen ramp en die veel te lege evenementenkalender zijn we volgend jaar alweer vergeten. Geen nieuws is beter dan slecht nieuws!