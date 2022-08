Vermiste Théophile Van De Velde (63) in goede gezondheid teruggevonden

Gent Carolien (29) is eigen LEGO-stad aan het bouwen: “Tijdens de lockdown heb ik elke week een nieuwe set gekocht”

Carolien Vanhoorde (29) is een huishoudhulp uit Gentbrugge, maar in haar vrije tijd houdt ze zich vooral bezig met LEGO. In haar woonkamer staat een uiterst gedetailleerde miniatuurstad van 1,5 op 3 meter waaraan ze al twee jaar aan het bouwen is. “Het is nog lang niet klaar, ik blijf uitbreiden zolang ik plek heb”, klinkt het.

1 augustus