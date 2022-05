Vermeende money mule riskeert één jaar cel: “Ik moet mijn bankkaart verloren zijn, meneer de voorzitter”

Gent Toeterac­tie aan Sterre tegen hoge brandstof­prij­zen: “We willen de prijzen blokkeren op maximum 1,4 euro per liter”

Op meer dan dertig plaatsen in het land werden toeteracties gehouden door leden van de PVDA op zaterdag. In Gent hadden ze postgevat aan het tankstation aan de Sterre. Met spandoeken vroegen ze voorbijrijdende chauffeurs om te toeteren tegen de hoge brandstofprijzen. Aan de actie is ook een petitie en een wetsvoorstel verbonden.

22 mei