Verkrachtingszaak Gent: ex (18) wou eens tonen hoe je meisjes versiert

“Er heeft daar geen seks plaatsgevonden”, zegt de advocaat van één van de vijf verdachten in de zaak rond de aanranding van het meisje in Gent. Hij doet een oproep naar het parket om bij te sturen in hun communicatie, want “dit was geen groepsverkrachting”. Intussen is meer duidelijk over die dag zelf. Eén jongeman nam het voortouw: de ex (18) van het slachtoffer, die eens wou tonen aan zijn vrienden hoe hij meisjes versiert.