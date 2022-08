Verkeersongeval op de E40 richting Gent ter hoogte van Drongen: linkerrijstrook versperd

Gent / Eeklo Dan toch! Maandag reünie van Good Shape bij Tien om te Zien, Gentse brandweer­man gaat opnieuw Take My Love zingen

Iedereen kent het nummer: Take My Love, de wereldhit van Good Shape in 1994. Maandag komt er eindelijk een reünie, op het podium van Tien om te Zien in Middelkerke. Brandweerman David Cantré zal opnieuw zijn hit zingen, samen met Koen De Beir, ook een bekend Gents gezicht, en de andere groepsleden Filip Vervaecke en Geert De Meyer.

4 augustus