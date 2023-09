Verkeerslichten op twee drukke kruispunten in Gent defect: technische dienst bezig aan oplossing

Nieuwste Studio Ghibli is slotfilm van Film Fest Gent 2023

Een klepper van een afsluitfilm voor de jubileumeditie van Film Fest Gent: ‘The boy and The Heron’, afkomstig uit de gerenommeerde animatiestudio Studio Ghibli is de laatste prent van het Gentse festival. De lang-geanticipeerde film sluit aan op de prijsuitreiking. Die is voor het eerst ook toegankelijk voor het grote publiek.