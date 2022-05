Verkeerslichten automatisch op groen als brandweerwagen in aantocht is: Nieuwevaart krijgt Gentse primeur

Stijn Vlaeminck start in Antwerpen met Tine Embrechts met de VeloVeilig-Ron­de: zo kan je met hem meerijden

Om de VeloVeilig-actie kracht bij te zetten trekt ons wielergezicht Stijn Vlaeminck van maandag 9 mei tot vrijdag 13 mei ook zelf met de fiets door elke provincie. Tijdens de VeloVeilig-Ronde gaat hij op zoek naar goede en minder goede voorbeelden van fietsinfrastructuur. Je kan Stijn ook vergezellen, individueel of met jouw bedrijf, school of vereniging. Dit zijn enkele locaties en uren waar je in zijn wiel kan meerijden.

