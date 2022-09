Verkeersborden voor fietsstraten onwettig, dus nauwelijks controles: “Er zijn genoeg straten die zo smal zijn dat voorbijsteken gewoon niet mag”

Gent Vader mishandelt stiefdoch­ter (2), moeder onderneemt geen actie hoewel ze op de hoogte was: “Hij duwde haar tegen de deur en trok aan haar oren”

Een jong Gents koppel diende zich in de Gentse rechtbank te verantwoorden voor de mishandeling van een jong kind (2). De man, die de stiefvader is van het meisje, had haar meermaals hardhandig aangepakt en geslagen. De mama van het kindje was hiervan op de hoogte, maar besliste om niet in te grijpen. De twee hebben intussen een eerste kindje samen.

19 september