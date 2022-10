Verkeer rond Flanders Expo draait in de soep door fantasybeurs FACTS: “Neem het openbaar vervoer”

STRAFPLEI­TERS. Raan Colman (39) bracht straf in B&B-moord terug naar milde 10 jaar cel: “We toonden met onze eigen expert een fout aan... Dat voelde als een triomf”

“‘Mag ik de foto’s van die bijtwonden aan mijn studenten tonen?’, vroeg een wetsdokter ooit in het assisenhof. Dan weet je dat het moeilijk wordt.” Op het cliché van de afgeborstelde, gladde advocaat vormt meester Raan Colman (39) met zijn wilde haardos en priemende ogen een opvallende uitzondering. Een vaste waarde binnen de Gentse balie ondertussen, want op zijn conto staan al acht assisenprocessen. Niet slecht voor iemand die eigenlijk een vollédig andere roeping had. “Ik verdedig inderdaad vaak de beschuldigde of beklaagde. Maar ik ben ook geen ijskonijn, natuurlijk.”

8:34