Verjaardagsfeestje met 20 aanwezigen stilgelegd in Gent

Gent/Evergem Brandweer­post Wondelgem verhuist naar tijdelijke post in Evergem: “Post voldoet niet meer aan noden”

26 februari De brandweerpost in Wondelgem verhuist eind juni 2021 naar een tijdelijke post in het voormalige AVEVE-gebouw in Evergem. Daar zullen vanaf de zomer zes brandweermannen en twee ambulanciers dag en nacht paraat staan voor interventies. De brandweer zal de post minstens vier jaar gebruiken, in afwachting van de bouw van een nieuwe kazerne in de Durmakker in Evergem. “Het gebouw in Wondelgem werd dertig jaar geleden gebouwd, de infrastructuur was dringend aan vernieuwing toe.”