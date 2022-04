Vergunning aanvragen voor autovrij gebied wordt makkelijker. “Langere termijnen, minder bewijslast”

GentNadat ondernemers eerder dit jaar op hun achterste poten stonden omdat het vergunningenbeleid voor het autovrij gebied werd aangepast, komen er nu versoepelingen. Wie dringen in centrum-Gent moet zijn, kan tot 3 dagen nadien nog een vergunning aanvragen. En verhuisfirma’s mogen ook terug de hele dag in het autovrij gebied komen. Unizo reageert tevreden.

Omdat er teveel misbruik werd gemaakt van doorrijvergunningen, had de stad Gent het beleid dit jaar aangepast. Er werd veel strenger gecontroleerd op wie welke vergunning aanvroeg, er werd bewijs gevraagd voor wie echt in het autovrij gebied moest zijn, en de termijnen werden ingekort. Kafkaiaans en bureaucratisch, briesten ondernemers, geruggesteund door Unizo. En ook de stad besefte dat het systeem te streng was, en niet op punt stond. Dus worden nu versoepelingen aangekondigd.

“Wie bij een dringende oproep het autovrij gebied in rijdt zonder vergunning, krijgt nu tot 3 werkdagen na het inrijden tijd om die vergunning in orde te brengen, om zo een boete te vermijden”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Dat was op één dag gezet, en dat is te kort, omdat we ook een bewijs vragen van de interventie die moest worden uitgevoerd.”

Verhuizen

“Ook voor wie langere tijd werken moet uitvoeren in het centrum, is er goed nieuws. Een vergunning kan nu uitgereikt worden voor 6 maanden, in plaats van voor drie. Ook die termijn is dus verlengd. Ten slotte hebben we ook gestipuleerd dat verhuisfirma’s ook buiten de ‘venstertijden’ mogen werken. Die venstertijden zijn voorzien voor allerhande leveringen, voor 11 uur en na 18 uur. Maar een verhuis kan inderdaad een hele dag in beslag nemen, dus is ook dat aangepast.”

“Algemeen gezien zal de interpretatie van de regels soepeler verlopen, en wordt ook de gevraagde bewijslast minder zwaar. We merkten bovendien dat mensen vaak het verkeerde soort vergunning aanvroegen, waardoor ze de juiste bewijslast niet konden leveren. Het mobiliteitsbedrijf gaat daarom ook inzetten op communicatie, en mensen begeleiden naar de juiste vergunningsaanvraag, en wat ze daarvoor nodig hebben.”

Stap in de goede richting

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen, vindt deze aanpassingen een forse stap in de goede richting. “We kregen veel signalen dat het vernieuwde vergunningenbeleid moeilijk werkbaar was. Daarom hebben we het stadsbestuur en de dienst Mobiliteit samengebracht met een aantal Gentse ondernemers en ondernemers die regelmatig in Gent zijn voor zakelijke opdrachten. Na deze gesprekken worden nu ook heel wat pijnpunten weggewerkt. We zijn tevreden dat de stad zich ook in de toekomst engageert om te blijven luisteren naar de ondernemers om verdere verbeteringen mogelijk te maken. Duidelijke communicatie, een pragmatische aanpak en een uniek aanspreekpunt voor ondernemers zijn belangrijke voorwaarden om het nieuwe vergunningensysteem te laten slagen.”