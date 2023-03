Vergeet de Frère-Orbanlaan, Gent wil een Gift Orbanlaan

Op sociale media is zelfs al bedisseld welke straat dat juist moet worden. Sorry Hubert Frère-Orban, bedankt voor alles wat je als liberaal deed in de eerste halve eeuw onafhankelijkheid van België, maar dat is nu toch al behoorlijk lang geleden. Hoog tijd om de Hubert Frère-Orbanlaan te hernoemen naar de Gift-Orbanlaan. Dat is een minder grote aanpassing dan de mensen van de Leopold-II-Laan - nu Floraliënlaan - moesten slikken. Het klinkt bijna hetzelfde. Maar wàt een fenomeen is die Gift Orban. Drie goals in drie minuten, nadat hij ook in zijn vorige wedstrijd al een hattrick scoorde. We weten nu al wanneer er gebruld zal worden op het Sint-Baafsplein bij de ploegvoorstelling tijdens de Gentse Feesten. Gift Orban is de nieuwe held van de Buffalo’s.