Verdeeldheid over beeld Quinze dat weg moet: “Zet u samen en los dat op, zo doen we dat toch in Gent?”

GentDe sculptuur van Arne Quinze op de Kouter moet weg. “Hiervoor zijn niet de juiste vergunningen afgeleverd, en is niet de juiste procedure gevolgd. De regels zijn er zodat iedereen gelijk behandeld kan worden", zegt Filip Watteeuw (Groen). Maar lang niet iedereen is het daarmee eens. “Dit is een gegeven paard in de bek kijken”, vindt gemeenteraadslid Christophe Peeters (Open Vld).

Peeters is naast gewoon raadslid ook de voorzitter van de technische subcommissie die de kandidatuur van de stad Gent voorbereidt om de titel ‘Culturele Hoofdstad van Europa 2030. Hij heeft dus recht van spreken. “Ik begrijp dit niet. Dit is een kunstwerk van Quinze, een kunstenaar uit eigen streek met wereldfaam, dat zou geschonken worden aan onze stad, maar waar geen plek voor blijkt te zijn. Door dit te laten weghalen, is er de perceptie dat het hier niet welkom is. Ik begrijp dat er niet volgens de geijkte procedures is gewerkt, maar als het niet dringend is, waarom moet dat dat onmiddellijk weg? Ze u aan tafel en los dat op. Zo doen we dat toch in Gent? Dit is een heel vreemde houding van de stad, die massa’s geld uitgeeft voor kunst in de publieke ruimte, en terecht.

Iedereen gelijk

Filip Watteeuw blijft echter bij zijn standpunt. “Dit beeld kwam er op vraag van Galerie Coutre. Het is niet de bedoeling dat private ondernemingen de publieke ruimte innemen, en toen hebben ze het verpatst via de Floraliën. De ‘inname openbaar domein’ is sowieso tijdelijk. Het beeld staat er nu twee maanden, een verlenging is geweigerd. Als men dat beeld permanent in de stad wil, moet met een andere weg volgen, via collega Sami Souguir (Open Vld). Men had beter eerst contact opgenomen met de stad, alvorens zoiets te doen. Maar zomaar iets lanceren en dan verwachten dat de stad wel akkoord zal gaan, zo werkt dat niet. Er zijn regels, en die moeten gevolgd worden. Die regels zijn er zodat iedereen gelijk behandeld kan worden.”

Cultuurschepen Sami Souguir reageert: “Het klopt dat het kunstwerk tijdelijk en gratis werd geplaatst, oorspronkelijk naar aanleiding van de Floraliën. Nadien werd een verlenging aangevraagd tot de Gentse Feesten. Persoonlijk had het voor mij mogen blijven staan, maar de diensten hebben het beoordelingskader toegepast dat bij elke aanvraag voor een inname van het openbaar domein van toepassing is. Men mag het kunstwerk mooi of lelijk vinden, maar als cultuurschepen vond ik het belangrijk dat de Gentenaars onder elkaar het debat aangingen over kunst, wat mij deed denken aan de periode van Over The Edges, een goede 20 jaar geleden. Dit is het soort dynamiek dat we moeten blijven hebben als cultuurstad. Ook vind ik dat naast een Wim Delvoye in de Sint-Baafskathedraal, een Borremans aan de Stadshal en een Berlinde De Bruyckere in de Drongenhofkapel, een Arne Quinze in onze stad zeker thuis hoort. Ik ga hieromtrent verder in overleg met Arne Quinze en bespreek dit vervolgens binnen het stadsbestuur.”

