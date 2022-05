Verdachte van intrafamiliaal geweld krijgt vrijspraak: “Dit is een terechte beslissing”

Gent Eerste burgerlij­ke huwelijken voltrokken in idyllische tuin van Sint-Pietersab­dij: zeven koppels bijten spits af

Ze straalden, Anneleen en Jonas. Ze waren bij de eerste koppels die, in plaats van in het Gentse stadhuis, in de tuin van de Sint-Pietersabdij trouwden. Vorig jaar werden voor het eerst buitenhuwelijken georganiseerd in Gent, in de tuin van Hotel d’Hane Steenhuyse. Een zodanig succes, dat de stad besloot om er een vervolg aan te breien.

17:55