Verdacht overlijden in Ibis-hotel aan Sint-Baafsplein

Deze namiddag om 15.15 uur werd in een kamer van het hotel vlakbij het Sint-Baafsplein een levenloos lichaam aangetroffen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse maar alle hulp kwam te laat. “Er zijn in de kamer een aantal zaken aangetroffen die verder onderzoek vereisen. Daarom is het labo en een wetsgeneesheer gevorderd voor verder onderzoek. Over geslacht, leeftijd of identiteit van het slachtoffer kunnen we nog niks zeggen omdat de familie nog niet op de hoogte is", zegt politiewoordvoerder Dirk De Sutter. “De oorzaak van het overlijden moet ook nog uitgeklaard worden", klinkt het. Het parket Oost-Vlaanderen zal pas later communiceren over de zaak. Voorlopig liggen alle pistes open.