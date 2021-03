Verdacht overlijden in Gent: politie vindt lichaam van 45-jarige man in woning

De politie trof de man donderdagmiddag dood aan in een huis in een zijstraat van de Sint-Pietersnieuwstraat. Het parket kwam ter plaatse en stelde een wetsgeneesheer aan. Ook het labo is aanwezig. “Het gaat om een verdacht overlijden van een persoon geboren in 1975”, laat het parket weten. “Voor alle duidelijkheid: dat hoeft niet te betekenen dat er criminele feiten zijn gepleegd. De dood van de man is onduidelijk, daarom dat er een wetsgeneesheer werd aangesteld om helderheid te geven over de doodsoorzaak.”