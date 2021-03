Verdacht overlijden in Gent: politie vindt lichaam van 45-jarige man in krakerspand

Niet veel later kwam het parket ter plaatse en werd een wetsgeneesheer aangesteld. Ook het labo was aanwezig. “Het gaat om een verdacht overlijden van een persoon geboren in 1975”, laat het parket weten. “Voor alle duidelijkheid: dat hoeft niet te betekenen dat er criminele feiten zijn gepleegd. De dood van de man is onduidelijk, daarom dat er een wetsgeneesheer werd aangesteld om helderheid te geven over de doodsoorzaak.”

Lijkzak

Krakerspand

Het huis in de Korianderstraat waar de man is gevonden, werd door de politie verzegeld. Volgens studenten die op kot zitten naast de woning, staat het gebouw al even leeg en maken krakers daar geregeld gebruik van. “De persoon die gevonden is doet bij ons geen belletje rinkelen”, klinkt het bij de studenten. “Alleszins niets dat opvalt. Het is hier verder een rustige straat, maar we vermoedden wel al even dat daar louche zaken bezig waren. Alleen weten we niet wat er speelde en hebben we er nooit last van gehad.” Ook andere buren Henri en Paloma, die op de hoek wonen in Plattenberg, kunnen zich hun buurman niet herinneren. “We weten niet wie er leefde. We hoorden we af en toe geroep en geklop, maar hoefden ons nooit zorgen te maken. Voor ons is het overlijden een raadsel.”