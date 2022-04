Veldstraat is een hoek kwijt: “Het is een oud gebouw, beter om het volledig af te breken”

Je had ongetwijfeld al gezien dat er werken aan de gang waren in het gebouw op de hoek van de Veldstraat en de Zonnestraat, maar nu is het pand waar vroeger Tommy Hilfiger zat dus volledig weg. Zo ziet dé winkelstraat van Gent eruit als een gebit waar plots een tand uit is. “De afgelopen twee weken hebben we binnen afgebroken”, bevestigt Korneel Germonpré van het bouwbedrijf Mevaco. “Deze week hebben we ook de buitenkant ontmanteld.”