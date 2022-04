Veiligere oversteekplaats aan Rabottorens in de maak

Gent Ex-manager Astrid Coppens ook in beroep schuldig aan fraude van 168.000 euro: “Hij wilde de kip met de diamanten eieren pluimen”

Dany Peleman (60), de voormalige manager van Astrid Coppens (37), is ook in beroep veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 8.000 euro wegens oplichting. Daarnaast moet hij zijn voormalige cliënte ook 168.000 euro plus interesten terugbetalen omdat hij sjoemelde met haar contracten. Maar volgens Coppens zou Dany geen 168.000 euro, maar wel 550.000 euro in eigen zak gestoken hebben.

10:10