Veilig van Gent naar Merelbeke: belangrijke fietsroute langs Schelde krijgt verlichting

Gent Beklaagde krijgt in beroep stevige strafver­min­de­ring: “Blij dat rechter mensen uit de vierde wereld beschermt”

Een 29-jarige man die door de politierechtbank veroordeeld was tot een gevangenisstraf van achttien maanden, heeft in beroep een opmerkelijk mildere straf gekregen. Zijn advocaat Thomas Gillis is blij dat de rechter zijn redenering gevolgd heeft.

6 april