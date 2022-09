Veertiger komt om het leven na brand op spoeddienst in Gents ziekenhuis: schade tot buiten de spoedafdeling

GentIn het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares is zondagochtend rond half zes brand uitgebroken. Een patiënt zou brand gesticht hebben in een isolatiebox op de spoedafdeling, waarna de man overleed. Wie spoedeisende hulp nodig heeft, gaat voorlopig beter naar een ander ziekenhuis.

De brand is zondagmorgen, rond halfzes, ontstaan. Volgens onze info zou een patiënt brand gesticht hebben in een isolatiebox op de spoedafdeling. Eén persoon - de patiënt in de getroffen isolatiebox - is overleden. Het gaat om een man uit Gent, geboren in 1978.

“We onderzoeken hoe de brand is kunnen ontstaan”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Door de gebeurtenissen werd het rampenplan afgekondigd. “Patiënten die zich nu melden worden getrieerd”, zegt medisch directeur Ronny Goethals. “Vrouwen die hier vandaag (zondag, red.) moeten bevallen, zijn bijvoorbeeld nog steeds welkom.”

“De veiligheid van alle patiënten is gegarandeerd”, gaat Goethals verder. “De evacuatie van de spoed is achter de rug, de situatie is onder controle.” De isolatiebox brandde uit, op de dienst spoedgevallen is er heel wat rook- en waterschade. Wie momenteel dringende hulp nodig heeft, meldt zich dus beter bij een ander ziekenhuis.

Veiligheid gegarandeerd

Op de parking van de spoedafdeling is tijdelijk een ‘noodspoed’ opgesteld in tenten op de parking, vlakbij het ziekenhuis. Op het moment van de brand waren er zes mensen op de spoed aanwezig. Twee werden naar het UZ Gent overgebracht, drie naar het AZ Jan Palfijn. De zesde patiënt is dus overleden.

Het ziekenhuis laat weten mee te leven met de familie van de overleden persoon, en van de getroffen patiënten op de spoedafdeling, maar herhaalt dat de andere patiënten geen gevaar lopen. “Patiënten of familie met vragen kunnen deze stellen via 09 246 46 46. Het is onnodig dat familie naar het ziekenhuis afzakt.”

“We danken politie en parket”, zegt Goethals. “Het rampenplan trad tijdig in werking.” Voor de zekerheid voerde de brandweer CO-metingen uit op alle verdiepingen van het ziekenhuis. Gezien de rookontwikkeling werd ook overal goed geventileerd.

Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een onderzoeksrechter aan om de brand te onderzoeken. “De komende dagen zullen we de spoed vermoedelijk in speciaal aangepaste tenten aan de ingang organiseren tot de schade is hersteld”, besluit Goethals. Bedoeling is om de spoed tegen maandagmiddag opnieuw op te starten.

