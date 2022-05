Veel volk op voorlaatste dag Floraliën: “De kleuren, de geuren, de rust ondanks het volk… het is ongezien”

GentDe organisatoren verwachtten een druk weekend, en dat blijkt te kloppen. Zaterdag zakten heel wat bezoekers af naar het Citadelpark om de bloemenpracht van de Floraliën te ontdekken. We vroegen een aantal van hen naar hun favoriete delen, en of ze terug zouden keren.

Er is heel wat te zien op de Floraliën, 8.500 vierkante meter bloemenpracht om precies te zijn, maar de bezoekers zijn niet gehaast. Ze schuifelen door het ICC, de Casinozaal en ’t Kuipke om alles op hun eigen tempo te zien. Aan het einde van de rit zijn er enkel gelukkige gezichten te zien. “Het is magnifiek”, zeggen Claudine en Martine uit Colmar. “In Frankrijk hebben we ook een bloemenexpo, in Mulhouse, maar die is niet te vergelijken met de Floraliën. De kleuren, de geuren, de rust ondanks het volk… het is ongezien.”

De dames gaan meer dan tevreden naar huis. Achter hen wandelen twee opvallende bezoekers: Jens Grieten, de mand achter Kompass Klub, en zijn vriendin Charlotte Balliere. “We waren op zoek naar een rustige activiteit ”, gniffelen ze. “En we wilden het ook gewoon eens gezien hebben.” Een bezoek aan de Floraliën en een feestje in de Kompass, de twee kunnen niet verder uit elkaar liggen, maar het koppel was toch onder de indruk van de wereldvermaarde bloemententoonstelling. “Vooral het bos vond ik heel mooi”, zegt Jens. “En ik vooral de spiegelkasten in het bos”, vult Charlotte aan.

Volledig scherm Claudine en Martine uit Colmar. © Jill Dhondt

Volledig scherm Floraliën 2022. © Jill Dhondt

Tot de volgende

Een moeder kijkt rond in de shop, aan het einde van de expo, terwijl ze wacht tot haar groep weer compleet is. “We zijn hier met een Waalse bende van twaalf personen”, zegt ze. “Het is de eerste keer dat ik de expo bezoek, maar ik kom zeker terug de volgende keer. Het is ongelooflijk impressionant. Vooral het einde vond ik heel mooi, omdat het zo naturel is.” Haar dochter Lily-Rose glimlacht. “Ik vond het begin net het mooiste deel”, zegt ze. “Het donkere deel met de bloemsierkunst.” De Floraliën heeft voor elk wat wils met andere woorden. Morgen is de allerlaatste dag, dus wie nog langsgaat, bereidt zich best voor op veel volk.