Veel bankkaarten, identiteitskaarten en ook een bril gevonden in feestenzone: 24 uur op 24 af te halen bij politie

Alles over de Gentse Feesten vind je in ons dossier .

“We hebben al heel wat bankkaarten, identiteitskaarten, gsm’s, sleutels, enkele handtassen, een volle rugzak, een knuffeldoekje en ook een bril binnengekregen”, aldus Matto Langeraert, woordvoerder van de Gentse politie. “De knuffel is gevonden op het Laurentplein, de bril op de Oude Beestenmarkt, de verliezer had die mogelijks niet meer nodig omdat hij of zij al genoeg glazen op had.”

Verloren voorwerpen kunnen tot en met 1 augustus opgehaald worden in het politiekantoor in de Belfortstraat. Erna verhuizen ze naar het kantoor op Ekkergem, waar ze doorheen het jaar verzameld worden. Wie een voorwerp vindt, mag dat steeds afgeven aan een rondlopende flik of in het politiekantoor in de Belfortstraat. Dat is 24 uur op 24 open tijdens de Gentse Feesten.