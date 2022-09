Veegwagen van Ivago verliest olie in centrum van Gent, fietser komt ten val

Wondelgem Krakers Bernadette­wijk ‘verhuizen’ naar Wondelgem, maar WoninGent en politie treden meteen op: “Recht op wonen geldt pas na 24 uur”

Nu de Bernadettewijk definitief ten dode is opgeschreven en alle huizen zijn geruimd, zijn ook de krakers uit die wijk op zoek gegaan naar een nieuw onderkomen. Enkele Roma-gezinnen braken woensdagavond met behoorlijk veel geweld binnen in een ander leegstaand gebouw van WoninGent, in het Antoine Van Hoorebekehof in Wondelgem. Ze werden quasi meteen wandelen gestuurd.

1 september