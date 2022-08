Vechtpartij tussen twee Brusselse families op Blaarmeersen: drie personen gearresteerd, twee agenten gewond

Gent Grote werken aan tramsporen op verschil­len­de plaatsen, geen trams tussen Rabot en de Korenmarkt, en ook niet tussen de Muide en het Graven­steen

Omdat het in augustus ‘iets rustiger’ is in Gent, maakt De Lijn van de gelegenheid gebruik om aan de tramsporen te werken. Dat is op meerdere plaatsen meer dan nodig. Maar ook in september worden nog werven opgestart, met de nodige impact op het verkeer. Wie de komende maanden de tram wil nemen, informeert zich beter eerst grondig.

2 augustus