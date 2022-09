Vechtpartij met vijf personen aan tramhalte: één persoon gewond afgevoerd

Voetbal Jupiler Pro League Samoise: “Okumu excuseerde zich in de kleedkamer, maar dit mag niet gebeuren”

AA Gent liep in Charleroi tegen een zure -en vooral onnodige- nederlaag aan. De Buffalo’s schonken de Carolo’s de gelijkmaker in cadeauverpakking én vielen met tien na een domme rode kaart voor Joseph Okumu. Matisse Samoise, die de 0-2 aan de voet had, reageerde teleurgesteld.

21:49