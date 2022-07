Vechtpartij in station Gent-Sint-Pieters loopt uit de hand: man valt bewusteloos onder trein na kniestoot in aangezicht

Gent Zeven Gentse iconen in bloemetjes gezet voor hun bijdrage aan Gentse Feesten: “De belicha­ming van het Gentse nachtleven”

Verschillende Gentse Feesten iconen werden dinsdag uitgenodigd in het stadhuis voor een huldiging. Onder anderen Erika Pauwels werd in de bloemetjes gezet voor haar bijdrage aan de Gentse Feesten, maar ook Gerald Claes werd bedankt omdat hij dit jaar twintig jaar organisator is van de Vlasmarkt tijdens de feesten.

10:23