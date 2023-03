Vechtpartij aan Jan Yoensplein, volgens buren is er mes getrokken en werden twee personen gearresteerd

De Kriekelaarstraat, vlak bij het Jan Yoensplein in Gent, werd woensdag rond 16 uur even afgezet. Politie-inspecteurs voerden daar een onderzoek naar aanleiding van een incident in één van de woningen. De lokale politie bevestigt dat er een interventie was, maar verwijst voor verdere informatie door naar het Oost-Vlaamse parket. Dat zal op zijn beurt pas morgen communiceren.

Omwonenden spreken over een vechtpartij. Het slachtoffer is mogelijk een vrouw die in de straat woont. Volgens de buren werden twee mannen meegenomen door de politie. Ze vertellen dat er tijdens de vechtpartij ook een mes werd getrokken, maar hun relaas kan voorlopig niet officieel bevestigd worden.

Hevige brand

Opmerkelijk: het is de tweede avond deze week dat de buurt wordt opgeschrikt. In de Jan Yoensstraat, enkele honderden meters verderop, woedde maandag een hevige brand op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw. Vijf woningen werden onbewoonbaar verklaard, twee personen raakten gewond. Na onderzoek van de branddeskundige bleek dat de brand werd aangestoken. Er werd een verdachte aangehouden. Het gaat om een man die tijdelijk in het appartement verblijft.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.