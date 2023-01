Vechtersbazen die Duvelglas in gezicht van student (21) stukslaan, riskeren werkstraf

Hersenschudding

Eén van hen sloeg namelijk een Duvelglas in zijn gezicht stuk. Het slachtoffer begon meteen hevig te bloeden, gezien de verschillende snijwonden, en hij bleek ook nog een hersenschudding te hebben opgelopen. “Ik probeer tussen te komen en word aangevallen. Ik wist niet wat me overkwam, dit is toch niet hoe onze maatschappij werkt?”, vroeg de man zich terecht af in de rechtbank. Na de feiten diende hij zelfs tijdelijk zijn stage in het UZ Gent te onderbreken.