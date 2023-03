Vanochtend kans op bewolking in Gent

Doven straatver­lich­ting gaat door, “maar we kunnen nog terug”: stad zet in op meer ledverlich­ting op straat

Ledeberg was eerst, intussen zitten ook Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem en delen van het stadscentrum ‘s nachts in het donker. “In 2024 evalueren we deze ingreep. Als blijkt dat de besparing niet opweegt tegen andere bedenkingen, kunnen we uiteraard terug. Maar tegen dan zal een groot deel van de verlichting ‘verled’ zijn, en kunnen we ook dimmen in plaats van doven.”