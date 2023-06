Vannacht laatste donkere nacht in Gent: straatverlichting gaat niet meer uit ‘s nachts

IN BEELD: Ghent Classics Fest onder de Stadshal: “Wij willen mensen doen proeven van klassiek”

Mezzos is in de eerste plaats een muziekschool, maar ook een organisatie die het grote publiek wil laten kennismaken met klassieke muziek. Met de kandidatuur voor Gent Culturele Hoofdstad in het achterhoofd, besloot de vereniging om een heus Ghent Classics Fest op poten te zetten. Laagdrempelig, gratis en met veel variatie. Er waren al enkele ‘aanloop’-evenementen, met onder andere Mikhail Bezvherkhni, laureaat van de Koningin Elizabethwedstrijd in 1967 en intussen ook befaamd Gentenaar. Maar op zondag kon je dus een hele namiddag genieten van 15 muzikanten, met hem als afsluiter.