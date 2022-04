Vandalen gieten bijtend product op geparkeerde auto in Oostakker: “Dit kost mij 750 euro”

“Ik weet niet wanneer dit precies gebeurd is”, vertelt slachtoffer M.D. (49) aan onze krant. “Ik heb vorige week zondag voor het laatst met mijn wagen gereden en had hem pas donderdag opnieuw nodig. Het is dan dat ik ontdekt heb wat er gebeurd was. De lak is op bepaalde plaatsen helemaal afgebladderd en er vormen zich dikke bubbels. Het lijkt alsof iemand aceton of een ander bijtend product op mijn Mini gegoten heeft. Ik heb eens rondgevraagd bij de mensen in de buurt of er nog slachtoffers zijn, maar de vandalen hadden het blijkbaar enkel op mijn autootje gemunt. Waarom? Geen idee... Het is niet dat ik vijanden heb. Ik ben al naar de carrosserie geweest om een bestek te laten opmaken voor het herstel. Dit grapje kost mij 750 euro”, zucht de vrouw. “Maar ik ga mijn auto sowieso laten herstellen, want zo blijf ik niet rondrijden”, klinkt het gelaten.