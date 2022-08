Vandaal die het gemunt heeft op laadpalen voor elektrische wagens richtte meer schade aan dan eerst gedacht

Grotere schade

“De vandaal in kwestie is duidelijk iemand die een probleem heeft met elektrisch laden”, betreurt CEO van BattMobility Chris de Guytenaer. “Dat is blijkbaar eigen aan sommige mensen, gekant zijn tegen verandering. Ook al is die voordelig voor hen. Want elektrisch rijden is goedkoper en gezonder. Maar sommigen denken dat die verandering hen opgedrongen wordt en dat kunnen ze niet verdragen.”

Het schoonmaken van de laadpalen is een taak voor het Mobiliteitsbedrijf van de stad Gent. “De schade aan de palen zal hopelijk nog meevallen, maar het is de dienstverlening die zwaar verstoord is. Onze wagens rijden de hele dag door rond, dus ze moeten steeds kunnen opladen. Het is dus vooral de nevenschade die nefast is. Maar het was wel schrikken toen we vrijdagavond het nieuws vernamen.”