Vandaag maximum 4.500 mensen op Blaarmeersenstrand, maar reserveren kan nog niet

Het is woensdag, de zon schijnt, er wordt 27 graden voorspeld en sommige jeugdige gelukzakken zijn al klaar met hun examens. Het zou dus wel eens opnieuw druk kunnen worden op de Blaarmeersen. Vandaag al geldt de maximumcapaciteit van 4.500 mensen op het strand, die het stadsbestuur maandag heeft vastgelegd. Die handhaven is geen probleem, de strandzone was al omheind en aan de ingang werd al geteld hoeveel volk er in- en uitging. Maar een plek reserveren voor de strandzone, zoals wel de bedoeling is, dat kan voorlopig nog niet. Noch op de site van de stad Gent, noch op die van beheerder Farys is daar iets over terug te vinden.