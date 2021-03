Vanavond staat er (bedreigde) haai op het menu in Gent: “Zo’n vis vangen ze eens om de twee jaar”

GentIn viswinkel Zuiver Op De Graat in Gentbrugge ligt er vandaag wel een heel bijzonder exemplaar in de aanbieding: een haringhaai van meer dan 2 meter lang. Omdat de vis bedreigd is, mag er niet specifiek naar gevist worden. Daardoor kunnen vishandelaars er alleen eentje verkrijgen als ze toevallig in de visnetten verstrengeld geraken, wat bij de leveranciers van de winkel slechts één keer om de twee jaar gebeurt.

Eind oktober kon je nog een heilbot van niet minder dan 155 kilogram bewonderen in de Gentbrugse viswinkel Zuiver op de Graat. Een indrukwekkende vangst maar niet uitermate uitzonderlijk. De haringhaai die gisterennamiddag werd binnengebracht is dat wel. Het dier weegt 147 kilogram en is 2,18 meter lang. “Moest zijn vel wit zijn, je zou denken dat het om een grote witte haai gaat”, zegt zaakvoerder Batughan Kolcu (34) trots. “Het is zo’n spectaculaire vis... Ik moest hem gewoon kopen. We hebben al eens een haringhaai van rond de 50 kilo gehad en een blauwe haai maar zo’n vangst is echt heel speciaal.”

Met uitsterven bedreigd

Volgens Kolcu wordt zo’n haai maar om de twee jaar gevangen. Het dier is namelijk met uitsterven bedreigd waardoor er niet meer specifiek naar gevist mag worden. Vishandelaars kunnen er dus enkel aan geraken als ze toevallig in de netten van vissers verzeild geraken die op zoek waren naar andere vissoorten. “Nadat de vangst gesorteerd wordt op de boot en de haai ontdekt wordt, is die toch al dood. In dat geval mag het dier wel aangeboden worden op de veiling.” Kolcu kreeg maandag telefoon uit IJsland dat het dier beschikbaar was en hapte meteen toe. Gisteren werd de haai overgevlogen naar Amsterdam en sinds vanmorgen ligt het in de viswinkel Gentbrugge.

29 euro

“Intussen is al een derde van de vis verkocht, het verloopt heel vlot. Klanten komen binnen en zijn iedere keer vol ongeloof. Het gebeurt dan ook niet elke dag dat er een haai in je lokale viswinkel ligt. Als de verkoop zo doorgaat is de vis tegen vanavond of toch zeker morgenmiddag volledig uitverkocht.” Voor een filet van een kilo betaal je 29 euro, niet meer dan voor een stukje kabeljauw dus. Het dier is zeldzaam maar niet uitermate duur. Voor de hele haai betaalde Kolcu zo’n duizend euro.

“Benieuwd hoe het smaakt? Qua structuur en smaak kan je haringhaai vergelijken met zwaardvis, met het verschil dat een haringhaai iets minder hard is en een zurige toets heeft. Heel lekker met gebakken groentjes of zo, aangezien het een braadvis is. Wij kijken er alvast naar uit om het deze middag zelf te eten, dit krijg je zeker niet elke dag op je bord.”

Volledig scherm Zo'n vangst halen ze zeker niet elke dag binnen. © Zuiver op de Graat