Vanaf 7 september mogen Gentenaars om vierde prik: zo gaat het in zijn werk

Op 7 september is het zo ver. Dan zwaaien de deuren van het Gentse vaccinatiecentrum opnieuw open. Wie dat wenst, mag om een vierde coronaprik. “We willen de Gentenaars de kans geven om zichzelf en anderen te beschermen”, zegt schepen van Gezondheid Rudy Coddens (Vooruit). “We willen een eventuele golf van besmettingen in het najaar vermijden, want het virus circuleert nog steeds.”

Plaats van afspraak is opnieuw Flanders Expo. Al wordt dit keer hal 3 in plaats van hal 2 ingenomen. Gentenaars moeten wel een afspraak maken via stad.gent/vaccinatie of via de vaccinatielijn 09 210 10 44. Er is parking voor wie met de fiets of met de wagen komt. Enkel wie met het openbaar vervoer komt, moet opletten.