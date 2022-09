Vanaf 12 uur gaat spoedgevallendienst Maria Middelares weer open: “Triage aan de gewone spoed-ingang”

Gent LEVENSVER­HAAL. Rudy Hammond (66), de man die op quasi élk feest in Vlaanderen heeft gespeeld, maar ook een geweldige kok was

Zomaar opeens was hij er niet meer. Rudy Hammond, 66 jaar, zakte donderdagavond 15 september na een optreden in elkaar. Een totaal onverwacht en abrupt afscheid van een man die een leven lang anderen geëntertaind heeft. Dat zijn leven eindigde met een applaus, is een troost voor zijn familie, maar in de Gentse showbizzscène gaapt, opnieuw, een groot gat.

18 september